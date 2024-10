Bose SoundLink Flex a PREZZO STRACCIATO per la Festa Prime

Al suo prezzo minimo storico su Amazon, Bose SoundLink Flex è un must have per chi non può rinunciare alla musica nemmeno quando è in giro. Lo speaker Bluetooth, dal design impermeabile e con la qualità audio che ha reso il marchio un’eccellenza assoluta, fa leva sulla tecnologia proprietaria PositionIQ per impostare al meglio e automaticamente la riproduzione dei contenuti. È uno dei migliori affari di oggi su Amazon per la Festa delle Offerte Prime, l’evento che ha appena preso il via sull’e-commerce.

-35% per Bose SoundLink Flex: l’affare su Amazon

La certificazione IP67 che permette addirittura di immergerlo in acqua è solo uno dei punti di forza. Resiste ad acqua, polvere e detriti, alle cadute, non teme la corrosione né i raggi UV se rimane al sole. La ricarica della batteria interna con autonomia elevata (fino a 12 ore di utilizzo senza interruzioni) avviene con il cavo USB-C incluso nella confezione. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutte le altre informazioni a proposito di caratteristiche, funzionalità e specifiche tecniche. L’immagine qui sotto mostra le dimensioni.

La promozione in corso ti permette di acquistare l’altoparlante wireless Bose SoundLink Flex al prezzo minimo storico di 109 euro, invece di 169 euro come da listino, approfittando di uno sconto del 35% applicato in automatico (non servono coupon). La colorazione è Nero. È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini adesso.

