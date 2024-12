-47% su Bose SoundLink Micro: lo speaker Bluetooth è un AFFARE

Il marchio è di quelli che, solo a sentirli nominare, evocano una qualità audio senza compromessi: lo sconto del 47% sul listino per Bose SoundLink Micro rende l’altoparlante wireless portatile un vero e proprio affare. Compatto e leggero, ha in dotazione una scocca impermeabile all’acqua (certificazione IP67) e integra un microfono. Ovviamente, funziona con tecnologia Bluetooth per riprodurre senza fili la musica da dispositivi come gli smartphone e i tablet.

Bose SoundLink Micro in forte sconto su Amazon

A dispetto delle sue dimensioni estremamente contenute, produce un suono forte e chiaro, caratterizzato dalla presenza di bassi molto profondi. È dotato di trasduttore personalizzato e radiatori passivi, per un suono nitido e bilanciato. C’è anche un cinturino in silicone resistente agli strappi che consente di agganciarlo allo zaino, alla borsa e persino al manubrio della bicicletta, proteggendolo dagli urti e dalle vibrazioni. La batteria assicura un’autonomia fino a 6 ore, per un’esperienza di ascolto priva di interruzioni. Il cavo per la ricarica è incluso nella confezione. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata allo speaker.

Non devi nemmeno attivare coupon: lo sconto del 47% sul listino è automatico e ti permette di acquistare Bose SoundLink Micro al prezzo stracciato di soli 69 euro (invece di 129 euro). Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Bianco fumo e Stone blue, la spesa rimane la stessa.

Se decidi di comprarlo adesso, per te o per regalarlo a Natale, puoi contare sulla consegna gratuita entro pochi giorni. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da oltre 31.900 recensioni pubblicate sull’e-commerce sfiora la perfezione: 4,7 stelle su 5.