Bose SoundLink Revolve+ star della musica: CROLLA il prezzo di 130€

Per un diffusore che sa il fatto suo, Bose SoundLink Revolve+ è quello che ti occorre. Porta la musica che ami a spasso con una qualità che stupisce chiunque la sente. Comodo, pratico e in super sconto. Tutto merito della Festa delle Offerte Prime che con uno sconto di 130 euro sul prezzo di listino, lo rende un affare. Se sei interessato all’acquisto, collegati al volo su Amazon per comprarlo a 199,90€.

Bose SoundLink Revolve+, un diffusore Bluetooth dalla qualità pazzesca

Non solo comodo perchè ha dimensioni compatte che lo rendono il perfetto compagno di viaggio ma anche perché Bose SoundLink Revolve è totalmente impermeabile. Lo puoi mettere alla prova in tutte le maniere possibili e inimmaginabili e lui darà sempre il massimo in qualsiasi situazione.

Collegalo via Bluetooth ai tuoi dispositivi e fai partire subito la festa con la playlist che più ami. Il suono è avvolgente e di qualità così elevata da sembrare di essere in compagnia dei tuoi cantanti preferiti. Conta che ha una potenza di 100W con una fedeltà alla realtà pari al massimo. L‘audio è ben bilanciato senza dimenticare dei bassi che ti smuovono fin dentro.

La musica ti circonda con il suo design a 360° per sentire bene da qualsiasi angolazione.

Altre caratteristiche salienti del diffusore sono la sua autonomia di 17 ore che sembra non finire mai e il microfono integrato per poter parlare anche al telefono nel caso qualcuno ti chiamasse.

La festa delle offerte Prime 2024

Con lo sconto che supera i cento euro, il diffusore Bose SoundLink Revolve+ è l’acquisto da fare al volo. Se sei interessato, collegati subito in pagina per poter portare questo gioiellino a spasso ogni volta che vuoi. Con soli 199,90€ completi l’acquisto e se vuoi paghi anche a tasso zero.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.