 Bouquet di Rose ETERNO grazie al set LEGO in super sconto Amazon
Con LEGO Botanicals e il set Bouquet di Rose hai il regalo perfetto per San Valentino: in offerta su Amazon.
Arriva in tempo per San Valentino e ti permette di fare un figurone. Alla tua dolce metà, quest’anno, regala un mazzo di fiori eterno e che rimarrà sempre bellissimo. Tutto possibile con LEGO Botanicals e il suo Bouquet di Rose  composto da 12 steli e boccioli. Divertente da montare insieme e, soprattutto, bello a vedersi anche nei luoghi meno aspettati! Cogli al balzo lo sconto in corso su Amazon del 25%, risparmi e lo compri a soli 44,99€ se ti sbrighi a metterlo in carrello.

Lego Botanicals: il Bouquet di Rose è la scelta per San Valentino

La festa degli innamorati è un po’ un dramma: cosa regalare? Non è detto che si debba fare un pensiero, eppure puoi stupire la tua dolce metà in modo speciale. Quest’anno opta per un mazzo di fiori, ma non uno qualunque, bensì un Bouquet di Rose eterno. Grazie al set di Lego Botanicals, il figurone è assicurato e anche il divertimento… visto che dovrete montare mattoncino per mattoncino! Questa idea regalo per San Valentino non solo fa arreddamento, dato che puoi sistemare le rose in un vaso e tenerle sempre a portata di vista, ma è anche un’attività di coppia così come un’idea originale e preziosa. Non si deve essere fan di LEGO per poterla apprezzare.

LEGO Botanicals Bouquet di Rose – Set di Fiori Finti con 12 Rose da Costruire – Hobby Creativi per Adulti – Decorazione per Casa di San Valentino – Regalo per Lei o per Lui da Collezione – 10328

Ma com’è composto il set? All’interno trovi le varie bustine e il manuale che ti guida passo dopo passo. In totale ci sono ben 12 rose da costruire in vari stadi di apertura (4 rose in piena fioritura, 4 in bocciolo, 4 in fioritura) oltre a 4 rametti di gipsofila per creare un mazzo vero e proprio. I pezzi, in totale, sono 822. 

La promozione da cogliere su Amazon

Lo sconto del 25% cade a pennello. Approfittandone subito, ricevi il tuo set Lego Botanicals Bouquet di Rose  in tempo per San Valentino. Non perdere tempo e collegati su Amazon per metterlo in carrello a soli 44,99€.

Pubblicato il 9 feb 2026

