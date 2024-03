Brave: più installazioni su iOS grazie al DMA

La software house fondata da Brendan Eich (co-fondatore di Mozilla e creatore del linguaggio JavaScript) ha comunicato un netto aumento del numero di installazioni di Brave su iOS a partire dal 6 marzo, ovvero da quando Apple ha introdotto la schermata di scelta per rispettare il Digital Markets Act (DMA).

Brave Software ha pubblicato un grafico piuttosto chiaro su X. Tra il 15 gennaio e il 5 marzo, il numero di installazioni giornaliere del browser oscillava tra circa 7.000 e 8.000. A partire dal 6 marzo, il numero è cresciuto in maniera esponenziale, arrivando a circa 11.000 l’11 marzo. L’aumento è iniziato proprio quando Apple ha introdotto la schermata di scelta con iOS 17.4.

Why did Apple and Google make it hard to switch default browsers for so many years?

Because it's a powerful way to block competitors.

Just look at what happened to Brave installs on iPhone in the EU when Apple rolled out a new default browser choice screen on March 6th: pic.twitter.com/Wefz4mCHGi

— Brave Software (@brave) March 12, 2024