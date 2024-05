Mozilla Firefox 126: privacy, telemetria e altro

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 126 per desktop e mobile. Anche stavolta le principali novità sono presenti nelle versioni del browser per Windows, macOS e Linux, tra cui il supporto migliorato della funzionalità di copia senza traccianti e la telemetria per valutare le attività di ricerca. Su Android e iOS ci sono solo bug fix.

Novità di Firefox 126

A partire da Firefox 120 sono disponibili due opzioni che garantiscono la privacy durante la navigazione: Copia senza traccianti e Copia link senza traccianti. La prima elimina i parametri che tracciano la navigazione dagli URL copiati dalla barra degli indirizzi, mentre la seconda elimina i parametri dagli URL copiati dai link nella pagina.

Con Firefox 126 vengono ora rimossi i parametri anche dagli URL innestati. Il browser può inoltre rimuovere un numero maggiore di parametri traccianti (oltre 300), inclusi quelli dei siti di shopping. Firefox 126 supporta inoltre la compressione dei contenuti tramite l’algoritmo Zstandard (usato ad esempio da Facebook) e attiva la decodifica hardware AV1 sui Mac con chip Apple M3.

Mozilla ha infine introdotto un nuovo modo per misurare le attività di ricerca (telemetria). I dati, non associati al singolo utente e raccolti in forma anonima tramite OHTTP (vengono rimossi indirizzo IP e metadati), sono suddivisi in 20 categorie.