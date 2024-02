Brave Leo: assistente IA anche su Android

Leo era già disponibile su desktop dall’inizio di novembre 2023. Brave ha ora annunciato che l’assistente IA può essere utilizzato anche nella versione 1.63 del browser su Android. La software house ha scelto il LLM (Large Language Model) di Mistral AI come predefinito.

Leo su Android con Mixtral 8x7B

Leo è stato integrato in Brave 1.60 per desktop. A partire dalla versione 1.62 è possibile scegliere i modelli Llama 2 13B di Meta, Claude Instant di Anthropic e Mixtral 8x7B di Mistral AI con limitazioni in termini di prestazioni (che vengono eliminate con l’abbonamento a Leo Premium).

L’assistente IA arriva ora su Android con Mixtral 8x7B come LLM predefinito che “parla” cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. In base ai risultati di alcuni benchmark, il modello di Mistral AI supera GPT-3.5, Claude Instant e Llama 2.

Leo può eseguire diversi compiti: creare riassunti in tempo reale di pagine web o video, rispondere a domande sui contenuti mostrati nella pagina web, generare nuovi contenuti, tradurre pagine, analizzarle o riscriverle, creare trascrizioni di contenuti audio o video e scrivere codice.

Brave garantisce privacy e sicurezza. Non è necessario effettuare il login e non viene registrata la conversazione o usata per l’addestramento dei modelli. La software house non può associare la chat ad un dispositivo, in quanto le richieste sono inviate ad un server di anonimizzazione.

Per eliminare le restrizioni in termini di velocità è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Leo Premium (14,99 dollari/mese) valido per cinque dispositivi. Il rollout avverrà gradualmente nel corso dei prossimi giorni. Leo per iOS arriverà nelle prossime settimane.