Leo è l'assistente IA del browser Brave su desktop

La software house fondata da Brendan Eich (ex CEO di Mozilla e creatore del linguaggio JavaScript) ha annunciato Leo. Dopo alcuni mesi di test, gli utenti troveranno l’assistente IA nella versione 1.60 di Brave per desktop. Il rollout avverrà gradualmente nel corso dei prossimi giorni. Su Android e iOS arriverà nei prossimi mesi.

Leo con Llama 2, Leo Premium con Claude Instant

Dall’inizio di marzo è disponibile una funzionalità che permette di generare un riassunto delle risposte alle query di ricerca. Come promesso dalla software house, la tecnologia è stata ora integrata in Leo. Gli utenti che installano Brave 1.60 su Windows, macOS e Linux avranno accesso alla versione gratuita dell’assistente IA basata sul modello Llama 2 di Meta.

Il funzionamento è simile a quello dei chatbot più noti, ma in questo caso è integrato nel browser (in maniera analoga ad Opera). Può quindi generare riassunti di pagine web e video, rispondere a domande sui contenuti, tradurre una pagina e creare nuovi contenuti. La software house sottolinea che le chat con Leo sono private, anonime e sicure.

Brave non registra le conversazioni e non utilizza i prompt per addestrare il modello. Le conversazioni (domande e risposte) vengono immediatamente cancellate dopo la chiusura della chat (non c’è nessuna cronologia). Nessuna informazioni personale viene inviata ai server. Ovviamente ci sono le limitazioni presenti in tutti i modelli IA, come risposte sbagliate e allucinazioni.

Brave offre anche una versione a pagamento (15 dollari/mese), denominata Leo Premium, basata sul modello Claude Instant di Anthropic, versione più veloce ed economica di Claude 2. In questo caso è necessario il login tramite account, ma solo per verificare la validità dell’abbonamento. Non viene tracciata l’attività dell’utente.

Per usare Leo è sufficiente scrivere la domanda nella barra degli indirizzi e cliccare su “Chiedi a Leo” oppure sull’icona nella barra laterale. In futuro verranno aggiunti altri modelli per una maggiore qualità e velocità nelle risposte (priorità nelle ore di picco).