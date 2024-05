Ripetitore Wi-Fi AVM FRITZ!Repeater 3000 scontato di ben 60€ su Amazon

Alla ricerca di un robusto ripetitore ed extender Wi-Fi per migliorare la connettività nella vostra residenza o sede di lavoro? Attualmente, vi presentiamo un’opportunità imperdibile su Amazon che riguarda il rinomato AVM FRITZ!Repeater 3000, il cui prezzo originale di 189,99 euro è ora scontato del 32%, scendendo a soli 129,99 euro.

AVM FRITZ!Repeater 3000: potenziamento Wi-Fi per ambienti residenziali e professionali

Il FRITZ!Repeater 3000 è un dispositivo all’avanguardia che sfrutta tre bande wireless simultaneamente: due operano a 5 GHz e una a 2,4 GHz. Questa configurazione consente di mantenere la connettività stabile per computer, smartphone, smart TV e altri dispositivi, garantendo un’esperienza senza interruzioni durante la navigazione online. Grazie alle avanzate tecnologie Wi-Fi 6, è in grado di raggiungere una velocità fino a 4.200 MBits nella rete Wi-Fi: 2.400 e 1.200 MBits a 5 GHz e 600 MBits a 2,4 GHz (ampiezza di banda del canale: 80 MHz, supporta anche 160 MHz a 5 GHz).

Nonostante le sue prestazioni avanzate, il FRITZ!Repeater 3000 è progettato per essere user-friendly, offrendo compatibilità universale con tutte le reti presenti in Italia e funzionando senza problemi con qualsiasi modem disponibile sul mercato, senza richiedere configurazioni manuali complesse. Per chi possiede un dispositivo FRITZ!Box, è possibile stabilire una connessione dedicata tra modem-router e ripetitore tramite una banda a 5 GHz, riducendo al minimo le interferenze e i ritardi.

La configurazione del FRITZ!Repeater 3000 all’interno di una rete Mesh è semplice e veloce, grazie al pulsante WPS che consente un’integrazione immediata. Una volta integrato, il dispositivo gestisce in modo intelligente la distribuzione del segnale tra tutti i dispositivi connessi, assicurando un’ottima copertura in tutta l’area di utilizzo. Inoltre, in situazioni in cui sono richieste elevate prestazioni di trasferimento dati, come durante il gaming online o lo streaming di contenuti in 4K, il FRITZ!Repeater 3000 si adatta e distribuisce il segnale in modo efficiente, rendendolo ideale per famiglie numerose o piccoli e medi uffici dove la velocità della rete è essenziale.

Approfittate di questa straordinaria offerta e garantitevi il FRITZ!Repeater 3000 a soli 129,99 euro anziché 189,99 euro. Inoltre, con Amazon Prime potrete usufruire di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, mentre con Cofidis avrete la possibilità di rateizzare il pagamento per una maggiore convenienza finanziaria.