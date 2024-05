pCloud senza abbonamento: da 199€ e fino a 10 TB di spazio

La necessità di conservare e condividere file in modo sicuro ed efficiente è diventata una parte fondamentale della quotidianità, nella vita privata come nel lavoro. pCloud, uno dei principali fornitori di servizi di cloud storage, ha recentemente annunciato una promozione senza precedenti: sconti fino al 37% sui suoi piani a vita, che includono spazi di archiviazione da 500 GB, 2 TB e persino 10 TB.

I prezzi partono da soli 199 euro per il piano da 500 GB, seguito da 399 euro per quello da 2 TB e 1.190 euro per quello da 10 TB. Un aspetto unico di questa offerta è il pagamento unico, che elimina la necessità di pagamenti ricorrenti e assicura agli utenti un accesso a lungo termine a uno spazio di archiviazione sicuro e affidabile.

Le funzionalità avanzate di pCloud

Oltre alla generosa capacità di archiviazione, pCloud offre una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare la collaborazione, la sicurezza e l’usabilità. Alcune di queste includono:

Collaborazione : condividi link e richieste di file, e invita gli utenti a collaborare direttamente nelle cartelle condivise

: condividi link e richieste di file, e invita gli utenti a collaborare direttamente nelle cartelle condivise Sicurezza : protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e opzioni per ulteriori livelli di crittografia

: protezione TLS/SSL, crittografia 256-bit AES per tutti i file e opzioni per ulteriori livelli di crittografia Accesso e sincronizzazione : caricamento automatico delle foto, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica tra dispositivi

: caricamento automatico delle foto, accesso selettivo offline e sincronizzazione automatica tra dispositivi Media e usabilità : player integrato per video e audio, streaming video, e dimensioni e velocità di file illimitate

: player integrato per video e audio, streaming video, e dimensioni e velocità di file illimitate Gestione file: versioni file, recupero dati, anteprima di documenti online, la possibilità di effettuare il backup da piattaforme come Dropbox, Facebook, Google Drive e sincronizzazione simultanea dei file su tutti i dispositivi

Tutti i piani, ricordiamo, sono a vita e senza abbonamento. Soltanto online puoi risparmiare fino al 37% sui piani pCloud: approfittane, i prezzi partono da 199 euro. E per garantire la massima soddisfazione degli utenti, pCloud offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.