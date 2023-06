Brave: schede verticali nella versione 1.52

Dopo aver introdotto una nuova funzionalità per bloccare il tracciamento e le API di ricerca, la software house co-fondata da Brendan Eich ha annunciato la disponibilità delle schede verticali in Brave 1.52 per Windows, macOS e Linux.

Schede verticali per massimizzare lo spazio

Le schede verticali sono supportate nativamente da Edge (per Chrome e Firefox serve un’estensione). Anche Brave ha deciso di seguire la strada di Microsoft offrendo l’opzione per spostare le schede dalla parte superiore del browser al lato sinistro della finestra. Ciò permette di incrementare lo spazio disponibile per la visualizzazione delle pagine. Inoltre è possibile leggere più chiaramente i titoli delle schede, quando il loro numero è eccessivo.

Per attivare le schede verticali è sufficiente scegliere la voce aggiunta al menu contestuale che viene mostrato quando l’utente clicca su una scheda con il pulsante destro del mouse. Per impostazione predefinita vengono spostate lungo il lato sinistro. Ciò permette anche di accedere velocemente alle altre funzionalità della Sidebar di Brave. Il pannello delle schede verticali può essere chiuso cliccando sull’icona dedicata.

La software house sottolinea che non cambia il modo di usare le schede. Gli utenti troveranno ancora le schede “pinned” (fissate) nella parte superiore del pannello, i segnalibri e i gruppi di schede. Il pulsante per aprire una nuova scheda è presente in fondo al pannello. Per usare la nuova funzionalità è necessario installare Brave 1.52 per Windows, macOS e Linux.