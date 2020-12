La software house che si occupa di Brave annuncia oggi il debutto di un servizio chiamato Today che come si può intuire già dal nome è dedicato alla consultazione delle notizie online. In altre parole un news reader che promette di essere particolarmente attento alla privacy di chi naviga impedendo alle terze parti di eseguire il tracking.

Brave annuncia Today: le notizie senza tracking

Il funzionamento si basa sul proprio sistema Content Delivery Network per offrire un feed personalizzato senza compromettere la sfera privata del suo fruitore: funziona sostanzialmente separando l’indirizzo IP dai contenuti richiesti mediante l’impiego di un algoritmo crittografico così da impedire il monitoraggio dell’attività da parte di tutti coloro che si occupano di veicolare o trasmettere le informazioni, ISP compresi.

Al momento Brave Today raccoglie notizie in 15 categorie (Top News, Business, Auto, Crypto, Cultura, Intrattenimento, Fashion, Divertimento, Salute, Casa, Scienza, Sport, Tecnologia, Viaggi e altro) da circa 300 fonti editoriali differenti, ma i numeri sono destinati ad aumentare. È disponibile in tutte le versioni del software (adottato da oltre 22 milioni di utenti nel mondo) ad eccezione di quella Android.

Nei mesi scorsi il browser, paladino della privacy, è scivolato su una buccia di banana: redirect nascosto verso siti con affiliazione, così da monetizzare la propria attività in modo non trasparente per gli utenti. La software house ha ammesso le proprie colpe e chiesto scusa.