BreachForums: Baphomet annuncia la chiusura

L’arresto messo a segno la scorsa settimana dall’FBI nei confronti del proprietario e amministratore di BreachForums, il newyorkese Pompompurin (all’anagrafe Conor Brian Fitzpatrick, 21 anni), ha visto la piattaforma passare sotto la gestione del suo successore, Baphomet, che ora con un’uscita a sorpresa annuncia la chiusura del forum. Niente più migrazione verso un’infrastruttura differente, come pianificato in un primo momento. Il motivo? A quanto pare, nella giornata di domenica, le forze dell’ordine impegnate nelle indagini hanno avuto accesso al back end e alle informazioni riguardanti i suoi utenti.

Capolinea per BreachForums: chiusura annunciata

Così si apre la sua lettera: Ciao a tutti, questo sarà il mio ultimo aggiornamento su Breached, poiché ho deciso di chiuderlo . La sua intenzione è quella di ridirezionare il dominio verso un’altra risorsa online, per ora non specificata. Rimarranno comunque attivi, almeno per il momento, il canale e il gruppo su Telegram dedicati. Un altro gruppo sarà aperto per discutere di quelli che possono essere definiti come progetti futuri ovvero la creazione di un altro servizio indirizzato ai cybercriminali.

Lo stesso Baphomet non esclude la possibilità di collaborare con i gestori di altri forum, con l’obiettivo di creare una nuova community dedicata allo scambio e alla compravendita di dati e informazioni risultanti da hack e attacchi informatici, nonché di exploit, kit da impiegare nelle campagne di phishing e così via. Tra i leak più recenti, quello che ha colpito DC Health Link e le assicurazioni sanitarie dei membri del Congresso USA.

La storia di BreachForums ha inizio nel marzo dello scorso anno, nelle settimane che hanno visto la chiusura forzata di RaidForums (da parte di Europol), a sua volta fondato nel 2015.

Il Dark Web perde un’altra delle sue più note piattaforme popolate dai cybercriminali, ma non si tratta esattamente di una vittoria nell’ambito della lotta alle attività illecite online. Come per l’Idra della mitologia greca, tagliata una testa ne spuntano due o più.