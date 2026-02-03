 Bricolage e Fai da Te in extra sconto fino a 30€ su eBay
Bricolage e fai da te in extra sconto fino a 30€ su eBay grazie al nuovo coupon di febbraio: approfittane per acquistare le migliori offerte.
Chi prima arriva meglio alloggia dice un antico detto popolare. Funziona anche con eBay e il nuovo Coupon di febbraio PSPRFEB26. Grazie a questo codice promozionale Bricolage e Fai da Te sono in extra sconto fino a 30 euro. Non perdere questa occasione. Adesso trovi le migliori promozioni, prima che finiscano in sold out.

Bricolage e Fai da Te in extra sconto

DeWalt DCF900P2T Avvitatore ad Impulsi 1/2″ Brushless 2 Batterie 18V a soli 350,99 euro con il coupon PSPRFEB26!

KIT RIPARAZIONE FILETTI ELICOIDI MASCHI RIPRISTINA FILETTATURE a soli 37,90 euro con il coupon PSPRFEB26!

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 PRO Compressore Elettrico Portatile a soli 51,99 euro con il coupon PSPRFEB26!

MILWAUKEE – Trapano avvitatore con percussione M12 BPD-202C + 2 batterie M12 a soli 149,90 euro con il coupon PSPRFEB26!

Chiave Dinamometrica 460 mm 1/2″ a soli 28,99 euro con il coupon PSPRFEB26!

MILWAUKEE – Set di bussole per impieghi gravosi 1/2″ a soli 49 euro con il coupon PSPRFEB26!

Banco da lavoro con piano in legno più armadio pensile a soli 254,90 euro con il coupon PSPRFEB26!

Black+Decker Trapano Avvitatore Compatto 2 Batterie 1.5Ah 18V Litio a soli 59,99 euro con il coupon PSPRFEB26!

Makita 4351FCTJ Seghetto Alternativo 720watt Luce Led ELETTRONICO 230V a soli 134,99 euro con il coupon PSPRFEB26!

Avvolgitubo Aria Compressa con Tubo 10 Mt Attacco 1/4″ Fissaggio a Parete a soli 37,90 euro con il coupon PSPRFEB26!

INGCO Avvitatore + Trapano + Martello + Smerigliatrice + Torcia + Batterie + Tro a soli 364,90 euro con il coupon PSPRFEB26!

CHIAVE DINAMOMETRICA 1/4” 2-24 Nm CRICCHETTO REGOLABILE KIT a soli 30,90 euro con il coupon PSPRFEB26!

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BATTERIA LITIO 750W DOPPIA BATTERIA a soli 34,90 euro con il coupon PSPRFEB26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
3 feb 2026
