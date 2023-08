British Council: corsi online di Self-Study per imparare l'inglese a 4,90€

Vuoi migliorare le tue competenze linguistiche in inglese senza dover stravolgere la tua routine lavorativa? British Council ha la soluzione perfetta per te. L’istituzione di fama mondiale ha lanciato una nuova iniziativa che ti permette di imparare l’inglese in modo flessibile, efficace e incredibilmente conveniente.

Il punto di forza di questa offerta è il prezzo: per il primo mese, avrai accesso a corsi di Self-Study di alta qualità al costo ridotto di soli 4,90 euro anziché 7 euro, grazie a uno sconto esclusivo del 30%. Questa è un’opportunità da non perdere per chiunque voglia investire nella propria crescita personale e professionale attraverso l’apprendimento dell’inglese.

Ecco cosa includono i corsi di Self-Study

Ma cosa ottieni con questo pacchetto? British Council ti offre una vasta gamma di materiali didattici sviluppati da esperti di lingua inglese, coprendo le quattro abilità fondamentali: lettura, scrittura, ascolto e conversazione. Potrai studiare quando e come vuoi, adattando gli studi alla tua agenda senza dover rinunciare al lavoro o ad altri impegni importanti.

Concludendo con successo ciascun corso, otterrai badge digitali e certificati, un segno tangibile dei tuoi progressi nell’apprendimento dell’inglese. Questi riconoscimenti possono essere utili per migliorare le tue prospettive di carriera e dimostrare la tua competenza linguistica a potenziali datori di lavoro.

Inoltre, il pacchetto Self-Study include quattro sessioni Live25 al mese. Queste sessioni, condotte da insegnanti esperti, ti aiuteranno a migliorare le tue competenze di scrittura e conversazione in inglese. Sarà come avere un tutor personale a portata di clic.

Iscriversi è semplicissimo: puoi farlo in pochissimi minuti e direttamente online. Inserisci i tuoi dati di contatto e pagamento, ricevi la conferma via e-mail e il tuo nuovo abbonamento mensile è pronto per partire. Non perdere questa occasione unica di imparare l’inglese in modo flessibile e conveniente con British Council.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.