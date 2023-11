British Council, offerta Black Friday: impara l'inglese a metà prezzo

Per chi vuole imparare l’inglese, il Black Friday offre l’opportunità perfetta di raggiungere questo obiettivo a un prezzo imbattibile: British Council, leader mondiale nell’insegnamento dell’inglese, presenta un’offerta esclusiva del 50% di sconto sul suo corso di autoapprendimento “English Online Self-Study“. Un’occasione da non perdere per affinare le tue competenze linguistiche e aprire le porte a nuove opportunità personali e professionali.

Un corso di autoapprendimento all’avanguardia

“English Online Self-Study” è un corso completamente online, basato su abbonamento, progettato per consentirti di migliorare il tuo livello di inglese attraverso esercizi premium su web, webinar sulla grammatica e pronuncia e classi online facoltative.

Questo corso ti offre la flessibilità completa: studia quando vuoi e nel tuo ritmo. Con un abbonamento attivo, avrai accesso a esercizi online premium che puoi completare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Partecipa alle sessioni Live25 per migliorare la tua conoscenza teorica della grammatica e della pronuncia inglese: ti aiuteranno a scrivere e parlare con maggiore precisione. Con un abbonamento attivo, puoi partecipare a 4 sessioni Live25 ogni mese.

Tramite esercizi coinvolgenti, imparerai non solo il vocabolario, ma anche competenze pratiche che potrai utilizzare nella vita di tutti i giorni e sul lavoro. Con il tuo abbonamento, potrai partecipare a webinar dal vivo condotti dagli insegnanti British Council, imparando grammatica e vocabolario direttamente da un professionista. Scegli il tuo percorso tra centinaia di esercizi, guadagna badge digitali e certificati completando i temi e aggiungi classi online se gli esercizi non sono sufficienti.

Inizia ora il tuo percorso di autoapprendimento online con British Council e approfitta del 50% di sconto sul primo mese di abbonamento: il prezzo scende così da 8 a soli 4 euro per il primo mese. La promozione sarà disponibile per un periodo di tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.