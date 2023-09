British Council: offerta sui corsi di inglese per imparare a tuo ritmo

Imparare una nuova lingua, e soprattutto l’inglese, è un investimento prezioso nella crescita personale e professionale. Tuttavia, per chi lavora, seguire corsi a tempo pieno può risultare impegnativo. Ecco perché British Council, un’autentica istituzione nell’ambito dell’insegnamento dell’inglese, ha lanciato un’offerta straordinaria che renderà l’apprendimento dell’inglese più accessibile che mai.

British Council offre corsi online di self-study, progettati per permetterti di imparare l’inglese a tuo ritmo, in offerta con uno sconto del 30% per il primo mese. Il prezzo scende così a soli 4,90 euro: un’opportunità unica per migliorare la tua conoscenza della lingua inglese in modo flessibile ed economico.

Cosa offrono i corsi di self-study British Council?

Con i corsi di self-study del British Council, hai a disposizione centinaia di esercizi creati da esperti della lingua inglese. Questi esercizi ti permetteranno di raggiungere i tuoi obiettivi rapidamente e nel modo corretto, sviluppando le tue abilità di parlato, ascolto, lettura e scrittura. L’apprendimento diventa flessibile, poiché puoi studiare quando vuoi e a tuo ritmo.

Seguendo i temi proposti, guadagnerai badge digitali e certificati ad ogni completamento. Questi riconoscimenti sono un ottimo modo per tenere traccia dei tuoi progressi e dimostrare le tue competenze linguistiche. Se desideri un apprendimento più approfondito, hai la possibilità di aggiungere lezioni online con insegnanti esperti. Queste sessioni ti aiuteranno a migliorare la tua capacità di scrittura e parlato in inglese, garantendoti maggiore sicurezza nella comunicazione.

L’abbonamento al British Council Self-Study include anche l’accesso a sessioni Live25, tenute da insegnanti esperti. Queste sessioni ti guideranno nella scrittura e nella conversazione in inglese, contribuendo a rafforzare le tue abilità linguistiche. Con un abbonamento attivo, puoi partecipare a quattro sessioni live al mese.

I corsi sono disponibili a vari livelli, dal principiante all’avanzato, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Se non sei sicuro del tuo livello, il British Council ti offre la possibilità di effettuare un test gratuito. L’iscrizione ai corsi di self-study offerti da British Council è semplice e vantaggiosa. Grazie all’offerta speciale, il primo mese costa soltanto 4,90 euro anziché 7 euro.

