Browser ChatGPT Atlas, ecco 7 prompt da provare subito

I browser con intelligenza artificiale stanno spuntando ovunque. Ogni grande azienda tech che si rispetti sta lanciando la propria versione, con la promessa di rivoluzionare il modo di navigare. Ma c’è una differenza fondamentale tra aggiungere funzionalità AI a un browser già esistente e costruire un browser da zero con l’intelligenza artificiale come componente centrale.

ChatGPT Atlas appartiene a questa seconda categoria. ChatGPT non è un’estensione, è parte integrante dell’architettura, e questo cambia il modo stesso di navigare. Disponibile ora per MacOS (le versioni per iOS, Windows e Android sono in arrivo), Atlas trasforma ogni attività online in una conversazione con un assistente che comprende davvero il contesto.

Il problema dei browser tradizionali è sempre lo stesso. Per usare l’intelligenza artificiale si deve interrompere quello che si sta facendo. Si sta leggendo un articolo? Bisogna copiare il link, aprire una nuova scheda, incollarlo nell’assistente, aspettare la risposta, tornare indietro. Si sta scrivendo qualcosa e si vuole migliorare il testo? Ancora peggio. ChatGPT Atlas elimina questa frammentazione. L’intelligenza artificiale è già lì, integrata nella pagina che si sta guardando.

7 prompt per sfruttare ChatGPT Atlas al massimo

1. Il riassunto in tempo reale

Prompt: Riassumi i punti chiave di questo articolo sotto forma di elenco puntato.

Atlas comprende automaticamente la pagina che si sta visualizzando. Niente link da copiare, niente contesto da fornire. Basta chiedergli di fare una sintesi, e lui sa già cosa riassumere. È l’ideale per chi si ritrova sommerso da articoli lunghi, per chi vuole valutare rapidamente se un contenuto merita davvero attenzione, per chi studia e ha bisogno di schemi rapidi. Il riassunto appare istantaneamente, mantenendo i punti essenziali senza perdersi in dettagli superflui.

2. Ripulire le schede

Prompt: Ripulisci le mie schede aperte: raggruppale per argomento e chiudi quelle che non mi servono.

Chi non ha mai accumulato decine di schede aperte con l’intenzione di guardarle dopo?… Quella giungla di linguette minuscole, dov’è impossibile trovare qualsiasi cosa, ma che si ha paura di chiudere perché “magari servono”.

ChatGPT Atlas risolve questo caos con una semplice richiesta in linguaggio naturale. Valuta le schede aperte, le raggruppa per temi, identifica quelle probabilmente inutili, riorganizza il tutto. È come avere un assistente che riordina la scrivania mentre si è fuori in pausa caffè!

3. Trovare le ricerche precedenti

Prompt: Riapri le scarpe che stavo guardando ieri e mostra opzioni più economiche.

Ecco dove Atlas diventa davvero interessante. Il browser ha una memoria contestuale. Ricorda cosa si stava guardando, quando, in che contesto. E può richiamare quelle informazioni combinandole con nuove richieste. Non serve più lasciare prodotti nel carrello con il rischio di acquisti accidentali. Non serve più cercare disperatamente nella cronologia quel sito aperto tre giorni fa. Atlas ricostruisce il contesto e agisce di conseguenza.

Per chi ha l’abbonamento Plus, la modalità Agente porta questa capacità ancora oltre. Analizza le abitudini d’acquisto precedenti per suggerire scelte più intelligenti. Cosa si vuole di più dalla vita?

4. Riscrivere e limare

Prompt: Aiutami a riscrivere questo post per LinkedIn in modo che suoni più sicuro e conciso.

In qualsiasi campo di testo, come email, social media, documenti, moduli, si può evidenziare il testo e chiedere ad Atlas di migliorarlo. La riscrittura avviene direttamente, mantenendo il contesto. Un tono professionale per LinkedIn, uno più diretto per Instagram, uno formale per le email di lavoro. Atlas adatta lo stile alla piattaforma. Atlas mantiene il senso originale, ma ne migliora l’espressione.

5. Modalità studio in tempo reale

Prompt: Fammi un quiz su questa pagina come se stessi studiando per un esame.

Qualsiasi contenuto web può trasformarsi istantaneamente in materiale di studio. Una pagina di Wikipedia diventa un quiz, un articolo scientifico si converte in flashcard, un tutorial tecnico genera domande di verifica. Per studenti e autodidatti, questa funzione elimina il passaggio intermedio di prendere appunti e creare materiali di ripasso. La modalità studio riconosce il contenuto della pagina e genera automaticamente strumenti di apprendimento su misura.

È una sorta di tutor che prepara esercizi personalizzati su qualsiasi argomento si stia approfondendo, in tempo reale, mentre si naviga.

6. Utilizzo dei segnalibri

Prompt: Crea un piano alimentare settimanale basato su queste ricette salvate nei segnalibri.

I segnalibri di solito sono il cimitero delle buone intenzioni… Raccolte di link salvati con entusiasmo e mai più aperti. Atlas li trasforma in risorse attive. Ad esempio, può generare un piano alimentare settimanale e una lista della spesa. Se ci sono segnalibri di articoli tecnici, può creare un percorso di studio progressivo. In caso di riferimenti per un progetto, può sintetizzarli in un documento strutturato.

La funzione di richiamo rende tecnicamente superflui i segnalibri tradizionali, ma dar loro un nuovo scopo, come database per generare piani e progetti, è un modo elegante di sfruttare contenuti già curati.

7. Automatizzare le attività

Prompt: Automatizza questa attività ogni lunedì: riassumi i miei cinque siti di notizie preferiti.

La modalità Agente, disponibile per gli utenti Plus, porta l’assistenza un gradino più su. Atlas impara flussi di lavoro ripetitivi e li esegue automaticamente secondo un programma.

Ogni lunedì mattina, riassunto delle notizie principali. Ogni mercoledì, aggiornamento sui topic di interesse. Ogni venerdì, raccolta degli articoli più rilevanti della settimana. Non serve configurare nulla manualmente, basta descrivere la routine desiderata. Invece di impostare regole complesse e parametri tecnici, si spiega semplicemente cosa si vuole ottenere. Atlas traduce l’intenzione in azione ripetuta.

ChatGPT Atlas, la differenza che conta

I browser con funzionalità AI esistono già da tempo. Google ha integrato Gemini su Chrome, Perplexity ha lanciato il suo browser Comet, startup come Arc stanno sperimentando approcci innovativi. Ma c’è una differenza notevole tra aggiungere delle funzioni di intelligenza artificiale a un browser esistente e costruire il browser intorno all’intelligenza artificiale.

Su ChatGPT Atlas, l’AI è l’architettura fondamentale. Questo si traduce in comprensione contestuale più profonda, integrazione più fluida, azioni più naturali. Basterà questo a farci rinnegare Chrome?

La consapevolezza del contesto significa che Atlas sa sempre cosa si sta facendo, cosa è stato fatto prima. I prompt in linguaggio naturale permettono di descrivere intenzioni invece di cliccare opzioni predefinite. La memoria costruisce un profilo delle proprie abitudini nel tempo. Gli agenti eseguono compiti complessi senza una supervisione costante.

Tutto questo cambia la natura stessa della navigazione. ChatGPT Atlas è ancora nelle fasi iniziali del lancio. Disponibile solo per MacOS al momento, con altre piattaforme in arrivo. La modalità Agente è in anteprima limitata. Molte funzionalità verranno migliorate e ampliate nei prossimi mesi.

Per chi usa ChatGPT quotidianamente, Atlas potrebbe rapidamente diventare il browser predefinito. Non perché offra funzionalità radicalmente nuove che nessun altro ha mai immaginato, ma perché integra capacità esistenti in modo più naturale.