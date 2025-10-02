 Perplexity Comet diventa gratis per tutti
Perplexity Comet è disponibile gratuitamente per tutti con alcune limitazioni, ma è possibile sottoscrivere l'abbonamento Comet Plus (5 dollari/mese).
Perplexity

Perplexity ha comunicato che Comet è accessibile gratuitamente a tutti. Non è più necessario sottoscrivere l’abbonamento Max (200 dollari/mese). Ci sono però alcune limitazioni. Come promesso a fine agosto, la startup di San Francisco ha annunciato anche Comet Plus, un abbonamento che permette di accedere ai contenuti degli editori con i quali è stato sottoscritto un accordo di revenue sharing.

Comet gratis con alcune limitazioni

Comet è stato annunciato all’inizio di luglio. Il browser sfrutta ovviamente il motore di ricerca AI sviluppato da Perplexity, ma è anche un agente AI. Oltre a supportare le tradizionali capacità di un assistente AI (risposte a domande, ricerca online, generazione di riassunti e altre) può infatti eseguire azioni per conto dell’utente. Comet può ad esempio compilare moduli, scrivere email ed effettuare acquisti. Ciò ha sollevato parecchi dubbi su privacy e sicurezza (potrebbe essere sfruttato anche per truffe).

A partire da oggi, Comet è gratis per tutti e può essere scaricato liberamente dal sito ufficiale (versioni per Windows e macOS). Ci sono però alcune limitazioni, come il numero massimo di richieste e l’uso dei modelli meno avanzati. Serve l’abbonamento Max anche per accedere in anteprima alle nuove funzionalità, tra cui Background Assistants.

Permette di eseguire compiti multipli in background sul computer, mentre l’utente è impegnato in altre attività. Al termine verrà inviata una notifica. L’utente può controllare i progressi tramite una dashboard.

Comet Plus

Gli utenti possono eventualmente sottoscrivere l’abbonamento a Comet Plus (5 dollari/mese), incluso in Perplexity Pro e Max. L’assistente AI accederà ai contenuti giornalistici di alta qualità pubblicati da vari editori che riceveranno l’80% della somma incassata con gli abbonamenti dalla startup californiana.

I primi partner sono: CNN, Condé Nast, Fortune, Le Figaro, Le Monde, The Los Angeles Times e The Washington Post. Condè Nast ha specificato che gli utenti statunitensi potranno accedere ad una selezione di articoli protetti dal paywall.

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 2 ott 2025

Luca Colantuoni
2 ott 2025
