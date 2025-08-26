Comet Plus: abbonamento per pagare gli editori

Cloudflare ha recentemente accusato Perplexity di rubare i contenuti dei siti web. La startup californiana ha annunciato Comet Plus, un abbonamento che permette agli utenti di accedere ai contenuti premium degli editori. Questi ultimi riceveranno l’80% delle entrate. Nel frattempo, Perplexity ha ricevuto una denuncia da due gruppi editoriali giapponesi.

Nuova opzione di revenue sharing

Comet è il browser agentico di Perplexity che può eseguire azioni per conto dell’utente (gli esperti di Guardio hanno dimostrato che può essere utilizzato per truffe online). L’azienda di San Francisco è stata denunciata da diversi editori perché effettua lo scraping dei contenuti senza autorizzazione e senza pagare un equo compenso. Cloudflare ha recentemente descritto i trucchi usati per non essere scoperta (Perplexity ha smentito le accuse).

Da fine luglio 2024 è disponibile il Publishers’ Program che prevede la condivisione con gli editori dei guadagni derivanti dalla pubblicità quando gli utenti interagiscono con i contenuti. Una nuova opzione di revenue sharing è ora possibile con Comet Plus.

Pagando 5 dollari/mese, gli utenti possono accedere direttamente ai contenuti degli editori che partecipano al programma. Perplexity trattiene il 20% per coprire i costi di calcolo. Il restante 80% (4 dollari/mese per abbonato) viene versato agli editori. Il CEO Aravind Srinivas ha comunicato che sono stati già allocati 42,5 milioni di dollari.

Il primo elenco di editori verrà pubblicato quando Comet sarà accessibile gratuitamente a tutti. Al momento è necessario sottoscrivere l’abbonamento Perplexity Max o Pro (che includeranno Comet Plus).