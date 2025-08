Perplexity contro Cloudflare: analisi sbagliata

Cloudflare ha bloccato i bot di Perplexity perché non rispettano le preferenze dei siti web e sfruttano una tecnica stealth per effettuare lo scraping. La startup ha risposto duramente alle accuse, sottolineando in pratica che l’azienda di San Francisco non ha capito come funzionano gli assistenti AI.

Analisi sbagliata e incompetenza

Prima di evidenziare gli errori commessi da Cloudflare nella sua analisi, Perplexity ha spiegato la differenza tra bot e agenti AI. I bot tradizionali o crawler visitano milioni di pagine per creare enormi database. Questo è ciò che accade quando Google crea il suo indice di ricerca. Gli agenti AI, come quelli di Perplexity, cercano l’informazione solo quando richiesto dall’utente, senza creare un database e senza usarla per l’addestramento dei modelli.

Secondo la startup californiana, Cloudflare ha quindi erroneamente considerato il suo assistente AI come un fastidioso bot. L’azienda di San Francisco non ha capito come funziona un assistente AI. Il blocco comporta l’impossibilità per gli utenti di accedere alle informazioni.

Perplexity sottolinea che le 20-25 milioni di richieste al giorno non sono scraper. Cloudflare ha inoltre rilevato 3-6 milioni di richieste al giorno da parte di un crawler stealth che, in realtà, provengono da BrowserBase, un browser di terze parti usato per meno di 45.000 richieste al giorno.

Perplexity ritiene quindi che Cloudflare abbia pubblicato l’analisi sbagliata perché aveva bisogno di pubblicità o perché non ha compreso il funzionamento dei moderni assistenti AI. Quest’ultima opzione è piuttosto imbarazzante per un’azienda che dovrebbe comprendere il traffico web.

Secondo Perplexity, i sistemi di Cloudflare sono inadeguati perché non riescono a distinguere un assistente digitale utile da uno scraper dannoso. La startup chiude il post sul blog ufficiale con queste parole: