BTC Halving è qui! Scegli eToro!

L’halving di Bitcoin, evento che si verifica una volta ogni quattro anni, viene spesso associato a trend rialzisti per il mercato delle criptovalute. Nel 2024, nell’ultima parte del mese di aprile, ci sarà l’atteso dimezzamento, e quanto sta accadendo negli ultimi giorni – con Bitcoin che ha raggiunto un nuovo record sopra i 69 mila dollari – sembra confermare le previsioni della maggior parte degli analisti.

E per approfittare del momento favorevole, numerose persone stanno scegliendo di investire nelle criptovalute. In Italia, uno dei migliori modi per farlo è affidarsi alla piattaforma eToro, che fa dell’affidabilità e della semplicità d’uso due dei suoi principali punti di forza.

Sono diverse le caratteristiche chiave che consentono a eToro di posizionarsi ai vertici delle piattaforme di trading cripto. Di seguito un breve riepilogo:

A questo proposito, sottolineiamo che il Copy Trading non costituisce consulenza in tema di investimenti. Il valore dei propri investimenti può aumentare come diminuire. Un’altra cosa importante da considerare è che il proprio capitale è esposto a rischi.

Detto questo, per tutti coloro che vogliono iniziare a investire in criptovalute possono iscriversi alla piattaforma eToro tramite questa pagina del sito ufficiale.

