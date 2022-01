Bug Y2K22 in Microsoft Exchange blocca invio email

Primo grattacapo dell'anno per gli amministratori dei server Microsoft Exchange. Stavolta non si tratta di una vulnerabilità, ma di un bug che ha bloccato l'invio delle email a partire dal 1 gennaio 2022. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, l'azienda di Redmond ha prontamente rilasciato un fix.

A partire da Exchange 2013, Microsoft ha attivato la protezione anti-malware con il motore di scansione FIP-FS per rilevare eventuali email infette. A causa di un bug dovuto all'impossibilità di verificare la data, il motore di scansione è andato in crash e le email non sono state consegnate ai destinatari. Il problema non è presente se viene utilizzata una soluzione esterna ai server Exchange on-premise o se la scansione è stata disattivata.

Un ricercatore di sicurezza ha scoperto che il bug è dovuto all'uso di una variabile intera a 32 bit per memorizzare il valore della data. Questa variabile può avere un valore massimo di 2.147.483.647, quindi il valore di 2.201.010.001 (corrispondente al 1/01/2022) è superiore. Ciò ha comportato l'impossibilità di effettuare la scansione e di inviare i messaggi.

According to additional research on this issue, this is happening because Microsoft is using a signed int32 for the date and the new date value of 2,201,010,001 is over the max value of "long" int32 being 2,147,483,647. @MSFTExchange – Not sure why it was structured this way??

