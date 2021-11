BullGuard Internet Security: sconto del 20% a sorpresa

BullGuard è un'azienda piuttosto giovane (la fondazione è avvenuta a Copenaghen nel 2001), ma ha già ricevuto numerosi riconoscimenti dai siti specializzati. Tra le ottime soluzioni di sicurezza c'è Internet Security, una suite che offre una protezione completa per dispositivi Windows, macOS e Android. Grazie allo sconto a sorpresa è possibile sottoscrivere l'abbonamento alla versione 2021, risparmiando il 20% sul prezzo di listino.

BullGuard Internet Security a partire da 47,99 euro

BullGuard Internet Security offre una cosiddetta protezione multi-strato attraverso la combinazione di varie tecnologie. Il rilevamento dei malware viene effettuato mediante le tradizionali firme, ma anche sfruttando il motore comportamentale Sentinella per gli attacchi zero-day e il rilevamento cloud per le minacce emergenti. L'apprendimento automatico dinamico monitora invece il dispositivo e individua eventuali attività anomale.

Tutte le operazioni sono eseguite utilizzando meno risorse rispetto alla precedente versione, quindi con prestazioni superiori (anche durante il gioco grazie alla funzionalità Game Booster). Molto utile inoltre lo scanner delle vulnerabilità che impedisce il download di applicazioni infette, controlla l'autenticità di applicazioni e driver, segnala aggiornamenti di sicurezza mancanti e rileva le connessioni non sicure alle reti WiFi.

Gli utenti possono usare un browser che garantisce la massima sicurezza online, in particolare durante i pagamenti. Non manca il firewall per il monitoraggio del traffico in entrata e uscita. Sono inoltre presenti il controllo parentale, il backup sul cloud e il tool per ottimizzare il PC.

L'abbonamento per un anno e tre dispositivi costa 59,99 euro. È possibile scegliere una maggiore durata (2 e 3 anni) e un numero maggiore di dispositivi (5 e 10). Dopo aver cliccato sul pulsante Acquista ora viene aperta la pagina del carrello. È sufficiente attendere qualche secondo per vedere questo pop-up:

Basta un clic sul pulsante “Applica subito lo sconto" per ottenere uno sconto del 20%. Il costo dell'abbonamento base diventa quindi 47,99 euro. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.