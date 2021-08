BullGuard Internet Security: sconto del 60%

Interessante offerta della software house fondata a Copenaghen per gli utenti che devono proteggere fino a tre dispositivi. L'abbonamento per un anno alla suite BullGuard Internet Security è attualmente disponibile con il 50% di sconto. C'è tuttavia una sorpresa: dopo qualche secondo di attesa, nella pagina di acquisto comparirà un pop-up che propone un ulteriore sconto del 20%, se l'ordine viene completato entro 10 minuti. Il costo finale sarà quindi 23,99 euro.

BullGuard Internet Security: sconto totale del 60%

BullGuard Internet Security è una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui quello da AV-Test. L'antivirus offre una protezione multi-strato attraverso varie tecnologie di rilevamento, tra cui quella basata sull'apprendimento automatico e il motore comportamentale Sentinella.

Lo scanner delle vulnerabilità impedisce il download automatico di applicazioni che potrebbero contenere un malware, controlla l'autenticità di applicazioni e driver, segnala aggiornamenti di sicurezza mancanti e rileva le connessioni non sicura alle reti WiFi.

Altri componenti della suite sono il firewall, il controllo parentale e il backup sul cloud. È presente inoltre il tool Game Booster e un browser sicuro che può essere utilizzato per determinate operazioni online, come i pagamenti. La maggioranza delle funzionalità sono disponibili su Windows, ma viene garantita una protezione minima anche su macOS e Android.

L'abbonamento per un anno, valido per tre dispositivi, può essere sottoscritto a 29,99 euro. Come detto è possibile sfruttare lo sconto aggiuntivo per ridurre ulteriormente il prezzo a 23,99 euro. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico.