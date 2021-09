BullGuard, risparmia con la migliore suite Internet Security

BullGuard offre diverse soluzioni per la sicurezza, una delle quali è Internet Security, suite completa per Windows, macOS e Android che consente di proteggere fino 10 dispositivi. L'edizione 2021 include due novità, tra cui l'apprendimento automatico. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per uno, due o tre anni a partire da 59,99 euro. La qualità è testimoniata dai numerosi premi ricevuti.

BullGuard Internet Security: protezione multi-device

BullGuard Internet Security offre la protezione più completa su Windows e Android (le restrizioni di macOS consentono solo la scansione antivirus). La suite è in grado di rilevare ogni tipo di minaccia informatica, dai semplici virus ai più pericolosi ransomware, passando per gli attacchi di phishing.

L'apprendimento automatico dinamico monitora il dispositivo, bloccando ogni comportamento sospetto, mentre il motore comportamentale (Sentinella) offre una protezione contro le minacce più complesse. La tecnologia di rilevamento su cloud rileva invece i malware in anticipo, prima dell'aggiornamento delle firme.

Internet Security include inoltre un firewall che blocca i tentativi di accesso non autorizzato, il controllo parentale che blocca l'accesso a siti e applicazioni, lo scanner delle vulnerabilità che controlla l'autenticità delle applicazioni e segnala aggiornamenti di sicurezza mancanti.

Gli utenti possono utilizzare il browser sicuro per determinate operazioni online, come i pagamenti. Sono infine presenti i tool per migliorare le prestazioni durante il gioco e per l'ottimizzazione del PC, oltre al backup sul cloud. Su Android è disponibile anche una funzionalità antifurto.

La versione Premium Protection aggiunge lo scanner della rete domestica e il servizio Identity Protection che protegge i dati più sensibili (indirizzi email, numeri di telefono, carte di credito, passaporto, conti bancari e altri). Gli aggiornamenti vengono installati automaticamente.

L'abbonamento per un anno e tre dispositivi a Internet Security costa 59,99 euro. L'abbonamento per un anno e dieci dispositivi a Premium Protection costa 89,99 euro.