BullGuard VPN: tre anni di abbonamento in offerta

La software house danese è famosa per i suoi antivirus. Nessuna soluzione di sicurezza include BullGuard VPN, ma è possibile l'acquisto separato che consente di sfruttare l'ottima promozione in corso. Sono disponibili tre piani in abbonamento, il più conveniente dei quali prevede uno sconto del 70% per tre anni.

BullGuard VPN: solo 3,12 euro/mese

BullGuard VPN non è una delle VPN più note, ma offre tutte le funzionalità principali che garantiscono la massima privacy durante la navigazione e l'uso delle app. La rete è composta da oltre 2.000 server posizionati in 16 paesi, un numero sufficiente per accedere a siti censurati, aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming e ridurre al minimo il rischio di attacchi informatici.

L'utente può sfruttare la connessione rapida per accedere al server migliore (solitamente quello più vicino) oppure effettuare una scelta manuale. L'uso di un indirizzo IP “fasullo" e la crittografia AES a 256 bit consentono di accedere in sicurezza alle reti WiFi pubbliche e di visitare i siti web senza essere tracciati. È possibile attivare automaticamente la VPN, quando viene rilevata una rete WiFi aperta.

BullGuard VPN offre un doppio Kill Switch, uno per disattivare specifiche app e un altro per interrompere completamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN. BullGuard VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Un singolo abbonamento permette di proteggere fino a sei dispositivi in contemporanea.

L'abbonamento per tre anni può essere sottoscritto a 3,12 euro/mese (sconto del 70%). Il pagamento può avvenire con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.