-72% sul bundle Blink nel Prime Day: Outdoor 4 e Video Doorbell

È davvero un prezzo stracciato quello a cui è proposto il bundle per la sicurezza della casa che include Blink Outdoor 4 e Blink Video Doorbell. Il merito è di Amazon, che in occasione del Prime Day 2025 lo offre con uno sconto del 72% rispetto al listino ufficiale. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino a domani, venerdì 11 luglio.

Blink Outdoor 4 e Blink Video Doorbell, insieme

La prima è una telecamera wireless per esterni che non necessita nemmeno di un cavo di alimentazione, grazie alla batteria interna che assicura fino a due anni di autonomia. Vanta la certificazione I65 e può essere installata ovunque, anche su un albero come mostra l’immagine qui sotto. Il secondo è invece un videocitofono smart che permette di controllare anche da remoto chi suona alla porta, eventualmente comunicando attraverso il sistema audio bidirezionale. Scopri di più nella scheda completa.

Invece di pagarlo 134,98 euro come da miglior offerta dell’ultimo mese, in questo momento puoi acquistare il bundle che include Blink Outdoor 4 e Blink Video Doorbell al prezzo di soli 37,99 euro. Una spesa davvero irrisoria, considerando quanto i due dispositivi potranno tornarti utili per mettere al sicuro la tua casa, anche quando sarai via, in vacanza o altrove. Lo sconto del 72% è applicato in automatico, non ci sono coupon o codici da inserire.

Come anticipato in apertura, le promozioni del Prime Day 2025 stanno per concludersi: domani sarà l’ultimo giorno utile per approfittare degli sconti. Se non sei ancora iscritto a Prime, rimedia subito e attiva gratis la tua prova di 30 giorni. Tra le altre cose, la sottoscrizione include l’accesso senza limitazioni al catalogo della piattaforma Prime Video per lo streaming di film, serie TV, show ed eventi sportivi.