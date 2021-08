Bundle Gaming: Mouse, tastiera, cuffie e tappetino, tutto a 17€

Su Amazon si trova in offerta un corposo bundle di periferiche da gaming, include tastiera, mouse, cuffie e tappetino, tutto in vendita a soli 17€. Rispetto al prezzo solito c'è uno sconto del 25%, si tratta di un'0fferta lampo destinata a scadere entro poche ore.

La tastiera inclusa nel bundle è in formato full size, è presente sia il tastierino numerico che la riga dei tasti funzione. All base dei tasti c'è una potente retroilluminazione RGB, controllabile tramite l'apposito tasto, per accendere, spegnere o regolare l'intensità dei LED.

Anche il mouse da gaming è retroilluminato, si tratta di un modello cablato con 2 tasti laterali e un pulsante per regolare la sensibilità del cursore, fino ad un massimo di 3200 DPI. All'interno del bundle da gaming troviamo anche un pratico tappetino per il mouse, con una particolare trama geometrica, e un paio di auricolari di tipo in-ear, che si connettono via jack da 3.5mm.

Il kit di periferiche da gaming è l'ideale per chi sta assemblando la propria postazione da gioco e non intende investire molto per l'acquisto delle periferiche. Con soli 17 euro si ha tutto il necessario per giocare ai propri titoli preferiti su PC.

Oggi il bundle da gaming del brand G-Lab si trova in offerta su Amazon a 17€, un ottimo sconto per un kit completo e ottimo per chi vuole spendere molto poco.