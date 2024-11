Bundle PS5 + Cobalt Star Fortnite: il prezzo è da regalo di Natale

Se stavi pensando di farti un autoregalo o di fare un pensiero veramente speciale a qualcuno di caro che abbia qualcosa a che vedere con il mondo gaming di SONY, il Bundle PS5 + Cobalt Star di Fortnite potrebbe essere ciò che fa al caso tuo. La console in versione digital slim con codice per sbloccare contenuti aggiuntivi sul Battle Royale più famoso di sempre è in promozione. Puoi acquistarli a soli 374,98€ su Amazon con uno sconto del 17% che ti viene offerto dal Black Friday 2024. Come dire di no?

Bundle PS5 + Cobalt Star Fortnite: lo sconto del Black Friday 2024 è questo

La console PS5 Slim digital viene unita a un pacchetto di contenuti digitali per il gioco Fortnite e insieme creano un bundle che sotto l’albero di Natale fa il suo figurone. Non un regalo da niente ma se è quello che desideri, beh, cogli l’occasione. Hai l’opportunità di acquistare la console a prezzo imbattibile e, se fai due calcoli, il pacchetto ti viene regalato.

La PlayStation 5 Slim ha da offrirti un mondo di potenza e di velocità. Si tratta della versione senza lettore CD ma con tutti i vantaggi della console di ultima generazione. In particolar modo ci sono la SSD da 1TB al suo interno, il controller DualSense, il Ray Tracing e tutte le varie migliorie come grilletti adattivi, feedback aptico e velocità eccezionale. Per iniziare a giocare fin da subito trovi Astro’s Playroom già disponibile.

Il pacchetto Cobalt Star di Fortnite, invece, ti viene fornito attraverso codice da riscattare in gioco. All’interno trovi 1000 VBucks e 8 oggetti cosmetici per abbellire il tuo personaggio come skin, paracadute e così via.

Insomma, una bella occasione senza se e senza ma. A soli 374,98€ su Amazon, il Bundle PS5 + Cobalt Star Fortnite è in promozione grazie al Black Friday 2024. Se sei interessato approfitta dello sconto del 17% con un click.

Le spedizioni? Rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.