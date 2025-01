Bundle smart home: 5x SONOFF MINI R4 in OFFERTA a TEMPO

Amazon sta proponendo un’offerta a tempo dedicata al bundle che include ben 5 unità dell’interruttore intelligente SONOFF MINI R4. Se sei interessato ti consigliamo di approfittarne subito, prima della scadenza. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce all’articolo sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5 in oltre 1.600 recensioni pubblicate dopo l’acquisto. Vediamo di cosa si tratta e perché potrebbe trattarsi di un’occasione da cogliere al volo.

SONOFF MINI R4: 5 unità in forte sconto

È il dispositivo perfetto per trasformare la casa in una smart home, integra la connettività Wi-Fi così da poterlo utilizzare per controllare l’alimentazione di impianti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature anche da remoto, attraverso comandi vocali, da un’app su smartphone oppure mediante routine personalizzate. Le sue dimensioni compatte (39,5x33x16,8 millimetri) consentono di installarlo ovunque, in modo semplice e veloce. Ha in dotazione il chip ESP32 e garantisce la compatibilità con le tecnologie eWeLink, Alexa, Google Home e IFTTT. Scopri di più nella descrizione completa.

Acquista il bundle con 5 unità di SONOFF MINI R4 al prezzo di soli 53 euro, approfittando di un forte sconto (considera che una singola è proposta a 16,99 euro). Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere (o risultare sold out) da un momento all’altro.

La disponibilità è immediata e, se effettui subito l’ordine, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. L’articolo è venduto dal negozio ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, dunque senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.