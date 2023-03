Buon compleanno NordVPN! Per te sconti e premi speciali, approfitta ora

Di promozioni e offerte, nel contesto delle VPN, se ne vedono davvero tante e molto interessanti. La proposta di NordVPN, per celebrare il suo compleanno, appare però davvero difficile da eguagliare.

Con un abbonamento da 2 anni, infatti, è possibile non solo ottenere uno sconto del 63% sul servizio offerto ma anche un piccolo regalo a sorpresa. A seconda del caso questo può essere costituito da 3 mesi di servizio extra o da un intero anno gratuito aggiuntivo di NordVPN.

In tal senso, basta sottoscrivere il piano biennale e, una volta che lo stesso è attivo, l’entità del premio sarà comunicata direttamente attraverso la posta elettronica utilizzata per l’iscrizione.

A conti fatti, dunque, si tratta dell’opportunità di ottenere a condizioni più che vantaggiose la VPN più famosa e apprezzata al mondo.

In occasione del compleanno di NordVPN il regalo è per te

Perché NordVPN viene considerato come il miglior provider sul mercato delle Virtual Private Network?

A rendere questa VPN così interessante sono diversi fattori. Al di là della sicurezza, garantita dalle più moderne tecnologie di crittografia, vi è un’infrastruttura di server all’avanguardia. Stiamo parlando di ben 5.500 nodi sparsi in 57 diversi paesi.

Il risultato di questa struttura così estesa è una linea performante, ideale per supportare riproduzioni live streaming o altre attività con un consumo di banda elevato. Il tutto senza incertezze o fenomeni fastidiosi come il buffering. Non solo: proprio grazie alle prestazioni elevate, questa VPN si rivela molto efficace con l’utilizzo di client torrent e attività simili.

NordVPN consente, con singolo account, di utilizzare fino a 6 dispositivi in contemporanea. Attraverso app specifiche, infatti, è possibile adottare questa VPN in contesti come PC Windows, Mac, smartphone Android e iPhone.

Quanto costa NordVPN?

Con il piano biennale, e il relativo sconto del 63%, è possibile ottenere NordVPN per soli 5,99 euro al mese oltre al già citato regalo a sorpresa.

