Buon Natale da Candy Cane Lane: guardalo in streaming

È iniziato dicembre, via al periodo delle festività: il migliore dei modi per iniziare è con un film come Buon Natale da Candy Cane Lane con Eddie Murphy, appena reso disponibile in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro con abbonamento Prime attivo (gli altri possono iniziare la prova di 30 giorni).

Come vedere in streaming Buon Natale da Candy Cane Lane

È una commedia in cui il protagonista, in modo sbadato, stringe involontariamente un patto con l’obiettivo di arrivare primo nella gara di addobbi del suo quartiere. Senza anticipare altro sulla trama per non rovinare la sorpresa, ecco di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia natalizia, su un uomo determinato a vincere il concorso annuale per la casa con i migliori addobbi del quartiere e inavvertitamente stringe un patto con un elfo malandrino, che dà vita ai Dodici Giorni di Natale.

Il film è in 4K Ultra HD, supporta la modalità HDR e la tecnologia X-Ray di Amazon per ottenere informazioni su interpreti e colonna sonora. Il rating assegnato è 13+. La durata è pari a 2 ore. La regia è di Reginald Hudlin, mentre fanno parte del cast di attori, oltre al già citato Eddie Murphy, anche Tracee Ellis Ross e Jillian Bell.

Buon Natale da Candy Cane Lane è solo una delle nuove uscite su Prime Video. Ci sono anche Elf Me con Lillo (sempre a tema festività), Il Migliore dei Mondi con Maccio Capatonda e Amazing: Fabio De Luigi. È possibile vederle tutte con un abbonamento Prime attivo o iniziando subito i 30 gironi di prova, per poi eventualmente disattivare il rinnovo prima della scadenza.

