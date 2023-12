Un buon proposito per il nuovo anno? Impara una lingua con Mondly

Con l’arrivo dell’anno nuovo, un po’ tutti stiamo pensando a buoni propositi per i prossimi mesi.

C’è chi promette a se stesso di perdere qualche chilo, chi di trovare un nuovo lavoro o, perché no, di imparare una nuova lingua.

Proprio in quest’ultimo caso, però, è possibile rendere il buon proposito qualcosa di molto più concreto e reale. Sebbene imparare un linguaggio sia un progetto apprezzabile, per molte persone questa è una vera e propria impresa: nonostante ciò, con gli strumenti giusti, l’apprendimento può essere non solo a portata di mano, ma anche divertente.

Stiamo parlando di Mondly, un’app ideata appositamente per rendere più accessibili le lingue a chi vuole impararne una nuova (o anche più di una).

Si tratta di un software che ha vinto premi come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, con un totale complessivo di oltre 110 milioni di download. Ma perché questo successo così travolgente?

Mondly è l’app per imparare lingue definitiva: ecco come funziona

Che si tratti dell’inglese, ormai un must per chiunque, di altri linguaggi ampiamente diffusi (come spagnolo, portoghese, russo, cinese, arabo, francese e tedesco) o di alcuni più di “nicchia”, ma comunque molto interessanti (come giapponese, coreano, turco o ebraico). In totale, si parla di ben 41 lingue inclusi in una sola piattaforma.

A rendere così efficace e divertente questa app sono diversi approcci che la stessa offre ai suoi utenti, ovvero:

Si focalizza su frasi di uso comune , facili da utilizzare sin da subito per prime e basilari conversazioni;

, facili da utilizzare sin da subito per prime e basilari conversazioni; Offre contenuti audio con madrelingua , per migliorare la pronuncia;

, per migliorare la pronuncia; Permette di esercitarsi in conversazioni reali , grazie a un chatbot e a corsi inclusi integrati con la Realtà Aumentata;

, grazie a un chatbot e a corsi inclusi integrati con la Realtà Aumentata; Offre un sistema di ripetizione unico, con ripassi ad intervalli prestabiliti che affinano la conoscenza della lingua.

Un mix vincente, che rende l’apprendimento delle lingue alla portata anche di chi ha sempre avuto difficoltà in questo ambito.

Ma quanto costa Mondly?

Qui arriva il bello. La sottoscrizione a Mondly ha un costo a dir poco accessibile.

La sottoscrizione mensile, valida per una lingua ha un costo pari a 9,99 euro al mese. Per l’abbonamento annuale, sempre valido per un singolo linguaggio, il costo è invece di 47,99 euro annui.

Per chi vuole sfruttare appieno Mondly, però, può optare per il pacchetto completo, attualmente in offerta: 41 lingue, un singolo pagamento e accesso per sempre alla piattaforma spendendo appena 99,99 euro (invece dei 1.999 euro del prezzo di listino).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.