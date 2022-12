La pagina segreta con tutti i buoni Amazon per te

Tutti sanno che visitando la sezione delle offerte sull’e-commerce si trovano i prodotti in sconto, con migliaia di offerte continuamente aggiornate. In pochi, però, conoscono la pagina segreta che raccoglie tutti i buoni Amazon riservati in modo specifico all’utente: per scoprire i tuoi ti basta un click. Si tratta senza dubbio di un’ottima occasione, da non lasciarsi sfuggire soprattutto in vista del Natale e dell’immancabile corsa all’acquisto dei regali da mettere sotto l’albero.

Buoni Amazon: visita questa pagina segreta

Ad esempio, una delle promozioni attive in questo momento è quella che permette di ottenere uno sconto extra del 20% su una collezione di articoli già a prezzo ridotto nella categoria Warehouse dove si trovano prodotti di Informatica, Casa e cucina, Foto e videocamere e Fai da te solo per fare alcuni esempi.

Oppure, è sufficiente accedere a un link specifico per scoprire se si ha diritto a riscattare 5 euro di sconto su un acquisto dal valore di almeno 20 euro.

Non è tutto: è possibile ottenere un buono sconto da 6 euro semplicemente caricando 60 euro sul proprio account, spendibili poi con tutta calma quando si vorrà. Di fatto, è un ulteriore 10% che torna nel nostro portafoglio.

Ai neogenitori è invece riservato uno sconto fino al 15% sulla lista nascita da compilare con i prodotti per il bebè, dal passeggino al fasciatoio. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

A tutto questo si aggiungono tutti i vantaggi e i benefici riconosciuti agli abbonati Prime (attiva subito i 30 giorni di prova gratuita), incluso lo streaming illimitato dei film e delle serie TV presenti nel catalogo della piattaforma Prime Video. Dunque, senza aspettare, visita la pagina segreta Amazon per scoprire i buoni a te dedicati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.