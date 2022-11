Scopri se hai diritto a questo buono Amazon da 10€

Mancano ormai poco all’appuntamento annuale con il Black Friday e Amazon inizia a scaldare i motori: oggi l’e-commerce offre un buono sconto da 10 euro ai suoi clienti. Per scoprire se hai la possibilità di ottenerlo non devi far altro che visitare la pagina dedicata alla promozione. Ci sarà poi tempo fino al 31 dicembre per spendere il credito guadagnato.

10 euro di buono Amazon: come ottenerlo

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l’utilizzo dei locker ovvero i punti di ritiro distribuiti in tutta Italia. Sono gli armadietti blu ai quali è possibile recarsi per ritirare i propri acquisti, senza dover attendere che il corriere arrivi a casa. La possibilità è infatti riservata a chi non ha mai sperimentato questa modalità.

Nella pagina della promozione si legge che sono 20.000 i codici sconto disponibili: meglio affrettarsi e verificare subito se si è idonei, prima dell’inevitabile esaurimento.

In apertura abbiamo citato il Black Friday, che quest’anno andrà in scena nella giornata del 25 novembre. Già oggi, comunque, è possibile approfittare di centinaia di offerte per tutte le categorie disponibili su Amazon.

