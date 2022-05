Buy Now, Pay Later preferito da Gen Z e Millennial

Negli ultimi anni sono aumentati i pagamenti digitali, anche per cause di forza maggiore, come la pandemia COVID-19 che ha portato ad un incremento degli acquisti online. Tra i trend del momento c’è il cosiddetto Buy Now, Pay Later (BNPL), la funzionalità che permette di pagare a rate senza interessi. PayPal ha rilevato che questa modalità viene scelta soprattutto dai Millennial e dalla Generazione Z.

BNPL sempre più diffuso

In base ai risultati di un recente studio condotto da TRC Market Research e commissionato da PayPal in Italia, oltre la metà (63%) degli utenti abbandonerebbe il carrello d’acquisto se non fosse presente l’opzione Buy Now, Pay Later. La percentuale aumenta (68%) considerando solo Millennial e Generazione Z. Curiosamente, oltre il 50% di queste due categorie di consumatori hanno redditi relativamente alti.

Il BNPL viene preferito dagli utenti perché offre una maggiore flessibilità. I consumatori italiani scelgono questo metodo di pagamento in quanto consente di ricevere quanto acquistato prima di pagarlo completamente (76%), acquistare senza aspettare (77%) e di supportarli nella gestione del proprio budget (73%). Lo studio rivela inoltre che in Italia gli acquisti effettuati tramite Buy Now, Pay Later sono tre volte superiori ai normali acquisti online.

La soluzione BNPL di PayPal, annunciata a fine novembre 2021, si chiama Paga in 3 rate. Grazie a questo servizio, previa approvazione di PayPal e sulla base dei relativi termini e condizioni, i consumatori italiani hanno la possibilità di dividere gli acquisti ritenuti idonei (da 30 a 2.000 euro) in tre rate uguali, senza interessi né mora per ritardato pagamento.

Maria Teresa Minotti, Country Director di PayPal Italia, ha dichiarato: