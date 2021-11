PayPal, Paga in 3 rate: come funziona

Come anticipato nei giorni scorsi, il nuovo servizio Paga in 3 rate di PayPal fa il suo debutto ufficiale anche nel nostro paese. Si tratta di una funzionalità di tipo Buy Now, Pay Later che consente agli acquirenti di rateizzare le spese senza dover far fronte ad alcun interesse.

Buy Now, Pay Later: Paga in 3 rate di PayPal in Italia

La soluzione è già disponibile per cifre da 30 a 2.000 euro, ma con un rollout progressivo: arriverà a raggiungere un numero sempre maggiore di utenti entro breve. Alleghiamo qui sotto tre screenshot che aiutano a meglio comprendere come funziona. Anzitutto, in fase di pagamento è necessario selezionare l'opzione “Paga in 3 rate”, poi si visualizza un riepilogo dei giorni in cui saranno versate le tre singole rate (la prima nel momento stesso in cui si effettua ala transazione) e infine si dà conferma per autorizzare l'operazione.

Prima di ogni prelievo è possibile ricevere una notifica via email, così da organizzare al meglio il budget a propria disposizione. C'è inoltre la possibilità, per chi lo desidera, di saldare la somma dovuta in anticipo, parzialmente o integralmente, in qualsiasi momento e senza alcuna penale.

PayPal introduce "Pay in 3", il suo servizio Buy Now, Pay Later per i consumatori italiani.

I consumatori italiani potranno dividere in tre rate uguali gli acquisti idonei da € 30 a € 2.000, senza ulteriori interessi o penali per ritardato pagamento. pic.twitter.com/4ycWBMJkz1 — PayPal_Italia (@PayPal_Italia) November 24, 2021

L'obiettivo dichiarato è quello di strizzare l'occhio in primis agli utenti Millennial e GenZ, maggiormente propensi ad abbracciare le innovazioni provenienti dall'ambito Fintech come le soluzioni di tipo Buy Now, Pay Later. Chiudiamo riportando il commento attribuito a Maria Teresa Minotti, Direttore di PayPal Italia, incluso nel comunicato stampa ricevuto in redazione.