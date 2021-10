Eni gas e luce: le bollette si pagano anche con PayPal

Stretta di mano ufficializzata tra Eni gas e luce e PayPal, con l'obiettivo di offrire ai clienti del fornitore una nuova modalità digitale per il pagamento delle bollette, direttamente sul sito oppure attraverso l'applicazione mobile. L'annuncio giunge in un momento particolarmente delicato per il settore dell'energia, a causa dei rincari previsti che stanno spingendo molti a cercare l'offerta più conveniente.

PayPal per pagare le bollette di Eni gas e luce

La procedura è studiata in modo da risultare il più semplice possibile, anche per chi non ha troppa dimestichezza con i servizi online, così da poter evitare la fila agli sportelli. Una soluzione che va incontro alle esigenze di coloro sempre meno propensi a uscire di casa e recarsi in posta o in un altro luogo fisico per effettuare il versamento, seguendo una tendenza sempre più comune da un anno e mezzo a questa parte, complice il cambio di abitudini innescato dalla crisi sanitaria.

Non bisogna far altro che selezionare PayPal (che già conta oltre 8,7 milioni di utenti attivi in Italia) come metodo per pagare, in modo del tutto simile a quanto si fa con gli acquisti dello shopping online, potendo così contare su un invio sicuro del denaro che può essere prelevato direttamente dal saldo disponibile sull'account, dalla carta di credito o dal conto corrente.

Di recente, la piattaforma ha introdotto una applicazione tutta nuova, che alle tradizionali funzionalità per il trasferimento e la gestione dei fondi ha aggiunto un sistema di messaggistica privata utile per comunicare con gli altri.