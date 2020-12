Il colosso cinese ByteDance, noto da noi soprattutto in quanto società che controlla TikTok, non ha alcuna intenzione di confinare le proprie ambizioni entro i confini del mondo social. L’ennesima testimonianza arriva oggi con la notizia delle assunzioni finalizzate a creare un team concentrato sulla ricerca scientifica, più nel dettaglio sullo sviluppo di un’intelligenza artificiale utile per scoprire nuovi farmaci.

Da TikTok alla medicina: piani d’espansione per ByteDance

Gli annunci di lavoro sono rivolti a personale residente sia negli Stati Uniti sia in Cina, nelle aree di Mountain View, Pechino e Shanghai. Cinque le posizioni aperte, destinate al laboratorio AI Lab della parent company creato nel 2016 per la messa a punto di algoritmi da destinare principalmente a TikTok e alla sua controparte cinese Douyin. Ai candidati viene richiesta una preparazione accademica nei campo della matematica, della biologia e della chimica.

Stiamo cercando candidati che possano unirsi alla nostra squadra e condurre ricerche all’avanguardia per la scoperta e la produzione di farmaci facendo leva su algoritmi IA.

ByteDance non è l’unico colosso della Cina che partendo dall’ambito tecnologico ha poi esteso la propria azione verso il mondo della medicina. Lo hanno fatto anche Baidu, Tencent e Huawei, sebbene con iniziative dalla natura differente.

Di recente il gruppo è stato preso di mira dall’amministrazione USA che ha chiesto la cessione di TikTok a una realtà americana in modo da evitare un possibile ban negli Stati Uniti, per ragioni collegate alla gestione dei dati e alla sicurezza nazionale. La messa al bando è stata più volte rimandata: di fatto l’app continua oggi ad essere disponibile e attiva nel paese.