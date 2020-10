In attesa di capire quello che sarà il destino della piattaforma negli Stati Uniti, dall’altra parte del mondo il Pakistan conferma il suo ban a TikTok. Il motivo? I contenuti pubblicati dagli utenti del servizio vengono definiti “immorali” e “indecenti”, nonché “illegali” secondo le norme di Islamabad.

Dalla parent company cinese ByteDance per il momento non sono giunti commenti in merito. Ecco quanto si legge nel comunicato diramato da PTA (Pakistan Telecommunications Authority).

In view of number of complaints from different segments of the society against immoral/indecent content on the video sharing application TikTok, pic.twitter.com/Vmp5umixeL

— PTA (@PTAofficialpk) October 9, 2020