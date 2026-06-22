 Caffè Borbone: le migliori offerte del Prime Day 2026
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Caffè Borbone: le migliori offerte del Prime Day 2026

Fai scorta di caffè, con le offerte Borbone online per il Prime Day 2026: per partecipare all'evento ti serve solo un account Prime.
Caffè Borbone: le migliori offerte del Prime Day 2026
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Anche l’edizione 2026 del Prime Day inizia come la migliore delle giornate: con un buon caffè. Qui è dove trovi una elezione delle migliori offerte sul caffè Borbone, disponibili durante l’evento di Amazon che è appena cominciato e che andrà avanti fino a venerdì.

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Gli sconti del Prime Day per il caffè Borbone

La scatola con 100 capsule Respresso miscela Nera compatibile con le macchine Nespresso è in forte sconto. Consigliato a chi ha bisogno di una bella carica al mattino.

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Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

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16,8322,58€-25,47%

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Preferisci un altro aroma? C’è anche la miscela Rossa in promozione su Amazon, sempre per le stesse macchine.

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Caffè Borbone Respresso, Miscela Rossa - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

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Passiamo alle cialde compostabili miscela Rossa che non fatichiamo a immaginare andranno a ruba grazie a questa offerta. È il box da 150 pezzi.

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Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Rossa - 150 Cialde - Sistema ESE

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Rossa – 150 Cialde – Sistema ESE

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Hai una macchina A modo mio? Allora ti consigliamo di dare uno sguardo allo sconto attivo sul pacco da 100 capsule miscela Rossa.

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Caffè Borbone Don Carlo, Miscela Rossa - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza* A Modo Mio*

Caffè Borbone Don Carlo, Miscela Rossa – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza* A Modo Mio*

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Passiamo all’offerta dell’e-commerce sulla maxi scorta con 90 capsule miscela Blu compatibile con il sistema Nescafè Dolce Gusto.

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Caffè Borbone Miscela Blu - 90 capsule - Compatibili con le Macchine a marchio Nescafè® Dolce Gusto®

Caffè Borbone Miscela Blu – 90 capsule – Compatibili con le Macchine a marchio Nescafè® Dolce Gusto®

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Ce n’è anche per chi preferisce il decaffeinato. La confezione con 100 capsule per le macchine Nespresso è più conveniente che mai.

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Caffè Borbone Respresso, Miscela Decaffeinata - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

Caffè Borbone Respresso, Miscela Decaffeinata – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso*

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21,2926,11€-18,46%

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Concludiamo con un pezzo molto cercato: la miscela Oro nel box da 150 cialde compostabili per il sistema ESE. Le trovi in promozione su Amazon.

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Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Oro - 150 Cialde - Sistema ESE

Caffè Borbone Cialda Compostabile, Miscela Oro – 150 Cialde – Sistema ESE

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C’è anche tanta, anzi tantissima tecnologia nel Prime Day 2026: su queste pagine di segnaleremo le occasioni migliori. Assicurati solo di aver un abbonamento Prime arrivo per partecipare all’evento, in caso contrario puoi iniziare il mese di prova gratis per approfittarne, senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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