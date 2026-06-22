Caffè Borbone: le migliori offerte del Prime Day 2026

Anche l’edizione 2026 del Prime Day inizia come la migliore delle giornate: con un buon caffè. Qui è dove trovi una elezione delle migliori offerte sul caffè Borbone, disponibili durante l’evento di Amazon che è appena cominciato e che andrà avanti fino a venerdì.

Gli sconti del Prime Day per il caffè Borbone

La scatola con 100 capsule Respresso miscela Nera compatibile con le macchine Nespresso è in forte sconto. Consigliato a chi ha bisogno di una bella carica al mattino.

Preferisci un altro aroma? C’è anche la miscela Rossa in promozione su Amazon, sempre per le stesse macchine.

Passiamo alle cialde compostabili miscela Rossa che non fatichiamo a immaginare andranno a ruba grazie a questa offerta. È il box da 150 pezzi.

Hai una macchina A modo mio? Allora ti consigliamo di dare uno sguardo allo sconto attivo sul pacco da 100 capsule miscela Rossa.

Passiamo all’offerta dell’e-commerce sulla maxi scorta con 90 capsule miscela Blu compatibile con il sistema Nescafè Dolce Gusto.

Ce n’è anche per chi preferisce il decaffeinato. La confezione con 100 capsule per le macchine Nespresso è più conveniente che mai.

Concludiamo con un pezzo molto cercato: la miscela Oro nel box da 150 cialde compostabili per il sistema ESE. Le trovi in promozione su Amazon.

C’è anche tanta, anzi tantissima tecnologia nel Prime Day 2026: su queste pagine di segnaleremo le occasioni migliori. Assicurati solo di aver un abbonamento Prime arrivo per partecipare all’evento, in caso contrario puoi iniziare il mese di prova gratis per approfittarne, senza alcuna spesa.