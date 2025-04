Caffè buono come al bar? Ecco l'offerta sulla macchina Krups Piccolo Xs che fa per te

Bere caffè è un piacere, solo se il caffè è davvero fatto bene. Andare al bar, ovviamente, non è sempre possibile e soprattutto conveniente (il prezzo di una tazzina è ulteriormente aumentato). Ecco allora che avere in casa una macchina da caffè compatta e compatibile con capsule di alta qualità, come quelle Nescafé Dolce Gusto, è davvero una scelta vincente. Se stai cercando una macchina da caffè di questo tipo la Krups Piccolo Xs è quello che fa per te. Su eBay la trovi in super offerta a 51,99€ beneficiando di uno sconto del 39%.

3 ragioni per scegliere la macchina Krups Piccolo Xs Nescafé Dolce Gusto

Compatta e potente

Semplicità d’uso

Design elegante e compatto

A casa come al bar, il caffè migliore per te

Le macchine del caffè a capsule sono una vera comodità. Inutile girarci intorno, ma rispetto alle altre soluzioni risultano più pratiche, veloci e pulite. Inoltre la qualità è davvero eccellente e a differenza di altre tipologie di macchine da caffè, quelle che supportano le capsule ti danno una maggiore libertà e personalizzazione.

Nel caso della macchina Krups Piccolo Xs, infatti, puoi orientarti tra ben 21 differenti tipologie di capsule da caffè. Qualche esempio? Espresso Napoli, Espresso Barista, Espresso Roma ed Espresso Palermo, ma anche Ginseng, Cappuccino, Caffè Macchiato, Caffè Latte, Decaffeinato e una selezione di tè, cioccolate e Starbucks.

Insomma, con una sola macchina da caffè puoi avere sempre il meglio per la tua colazione, le tue pause e per deliziare le visite di amici e parenti.

Ideale per chi…

Cerca una macchina da caffè veloce e pratica per uso quotidiano

Ama la comodità delle capsule Nescafé Dolce Gusto per gustare diverse bevande in pochi passaggi

Ha poco spazio in cucina ma non vuole rinunciare a un buon espresso

La Krups Piccolo Xs è una macchina semplice da usare e soprattutto compatta, da inserire all’interno di qualsiasi cucina senza che occupi troppo spazio. E ogni giorno ti puoi regalare tutto il piacere di un buon caffè. Non rinunciare all’opportunità di averla con il 39% di sconto e spendere solamente 51,99€.