Caffè come in America a soli 39€ con questa Macchina Cecotec!

Vuoi svegliarti ogni giorno con il sapore del caffè americano? A questo punto non puoi farti scappare l’ottima offerta che Amazon ha riservato per te! La macchina da caffè americano Cecotec Coffee 66 Smart Plus è protagonista di un ribasso del 22%, il ché ti permetterà di averla a 39,90€ al posto dei classici 50,99€!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè

Con una potenza di 950 W, questa macchina da caffè garantisce una preparazione rapida e un caffè dal gusto intenso, esaltato dalla tecnologia ExtremeAroma che estrae il massimo sapore da ogni chicco di caffè. Il risultato? Un caffè come nei migliori diner americani!

Goditi il lusso di programmare la preparazione del caffè fino a 24 ore in anticipo, permettendoti di svegliarti con il profumo invitante del caffè appena pronto. Questa funzione ti offre la comodità di avere il tuo caffè preferito pronto al momento giusto, senza dover attendere.

Il design moderno di Cecotec Coffee 66 Smart Plus, arricchito dalle finiture in acciaio inox, aggiunge un tocco di classe e raffinatezza alla tua cucina, ricordando l’estetica dei bar americani.

Grazie al display LCD retroilluminato, poi, controllare e regolare le impostazioni della macchina da caffè è semplice e intuitivo, consentendoti di personalizzare la tua esperienza di caffè in base ai tuoi gusti.

La brocca in vetro termoresistente da 1,5 litri consente di preparare fino a 12 tazze di caffè, garantendo un versamento sicuro e preciso grazie al beccuccio antigoccia. Non manca la funzione di riscaldamento mantiene il caffè caldo per tutto il tempo desiderato, mentre la conservazione del calore garantisce che il caffè rimanga alla giusta temperatura anche dopo la preparazione. E con la funzione AutoClean, la pulizia della macchina è un gioco da ragazzi, mentre l’autospegnimento assicura la sicurezza spegnendo automaticamente la macchina dopo la preparazione del caffè.

Goditi il tuo caffè americano con Cecotec Coffee 66 Smart Plus a soli 39,90€!