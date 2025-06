Caffè e cappuccino come al bar? Ecco la macchina De’Longhi che fa al caso tuo

Il modo migliore per iniziare la giornata? Una buona colazione. Non serve andare tutti i giorni al bar (anche per una questione di costi), ma ti basta avere in cucina (o in ufficio) una macchina da caffè professionale. La De’Longhi EC201.CD.B è la scelta migliore: oggi è in promozione su Amazon con il 37% di sconto.

3 ragioni per scegliere la macchina da caffè De’Longhi EC201.CD.B

Pressione da bar e caldaia in acciaio inox

Versatilità “2‑in‑1”

Semplicità e affidabilità nel quotidiano

Porta a casa il profumo e il gusto di un buon caffè

La De’Longhi EC201.CD.B è una vera e propria macchina da caffè professionale con la quale puoi preparare ogni giorno caffè e cappuccino come fossi al bar. Questa macchina, infatti, estrae un espresso ricco, con crema e aroma intenso sia usando il caffè macinato che le cialde. Grazie alla pressione da 15 bar e alla caldaia in acciaio inox, il risultato è sempre eccellente.

La possibilità di utilizzare sia le cialde che il caffè macinato ti assicura diversi vantaggi. Innanzitutto economici, essendo i formati di caffè che costano meno. Inoltre se ti piace sperimentare e riscoprire l’arte del caffè, puoi acquistare diverse miscele e scegliere quella che ti piace di più. E poi, aspetto non meno importante, non inquini essendo sia la polvere di caffè che le cialde ecologiche.

La macchina da caffè De’Longhi EC201.CD.B include anche un sistema di pulizia facile, un controllo semplificato per ogni preparazione e anche il montalatte manuale per preparare la schiuma ideale per ogni cappuccino.

Ideale per chi…

Vuole gustarsi espresso e cappuccino “come al bar” a casa

Apprezza semplicità d’uso e manutenzione rapida

Cerca una macchina da caffè di buon livello a prezzo contenuto

Approfitta subito dello sconto del 37% per acquistare su Amazon la macchina da caffè De’Longhi EC201.CD.B a soli 86.63€.