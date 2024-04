Caffè singolo, doppio sia in CIALDA che con polvere con De'Longhi (99€)

Una macchinetta per il caffè che fa un po’ di tutto. La usi sia con cialde che con il macinato e non si lascia scappare neanche la possibilità di montare il latte. La macchinetta di De’Longhi è quello che ti occorre in casa per poter accontentare i gusti di tutti quanti. Pratica e con dimensioni compatte, è proprio quella giusta.

Lo sconto del 27% su Amazon è un piccolo affare. Il risparmio c’è e si sente grazie al prezzo che raggiunge i soli 99,99€. Se sei interessato non te la fare scappare ma collegati al volo in pagina dove acquisti la tua con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

De’Longhi e la sua macchinetta tutto in uno: straordinaria in cucina

Nonostante ti metta a disposizione diverse funzioni, il punto di forza di questa macchinetta De’Longhi è che rimane compatta. Non occupa assolutamente tanto posto rispetto ai modelli più piccoli e in cucina le trovi un posto senza dover spostare metà mondo.

Con contenitore dell’acqua super capiente hai a disposizione un tasto per l’accensione (che ci mette veramente poco, meno di un minuto) e due manopole: una la giri per azionare il flusso di erogazione o per attivare il vapore mentre quella posta sulla sommità sprigiona la potenza che desideri dalla lancia.

Il braccetto può essere caricato con polvere o cialde. Hai a disposizione diversi adattatori per scegliere un caffè o due caffè ogni volta che la azioni. In questo modo puoi goderti il caffè anche in compagna senza dover aspettare.

Pressione ottimizzata ed espresso cremoso e gustoso oltre che sempre caldo.

Collegati al volo su Amazon dove trovi la tua futura macchinetta De’Longhi ad appena 99,99€ con sconto del 27% ora in corso.

Approfitta delle spedizioni Prime per riceverla a casa velocemente e senza costi aggiuntivi.