Il calcio della MLS nella app di Apple TV

Mentre in Italia continua a tenere banco la questione DAZN, oltreoceano il gruppo di Cupertino si è appena aggiudicato i diritti per trasmettere tutte le partite della MLS, a partire dal 2023 e per un intero decennio, così come quelle delle competizioni MLS NEXT Pro e MLS NEXT. Dove? All’interno della applicazione Apple TV. La mela morsicata mette così a segno un accordo che ne ufficializza l’interesse nei confronti del mondo del calcio.

Dal 2023, su Apple TV tutte le partite della MLS

La Major League Soccer è descritta come il campionato calcistico che sta crescendo più velocemente al mondo , almeno in termini di squadre coinvolte, più che raddoppiate negli ultimi 15 anni. Vi militano giocatori provenienti da 82 paesi: tra questi anche Giorgio Chiellini, che lasciata la fascia di capitano alla Juventus si è trasferito sulla West Coast per chiudere la carriera da atleta.

Tutti i dettagli a proposito di prezzi, modalità di iscrizione e disponibilità del servizio saranno resi noti entro i prossimi mesi. L’unica cosa certa al momento è che, almeno inizialmente, gli incontri saranno accompagnati da una telecronaca in inglese e in spagnolo, anche in francese se disputati da squadre canadesi. Queste le parole di Don Garber, commissario della MLS.

Apple è il partner perfetto per accelerare la crescita della MLS e rafforzare il legame tra i nostri club e i loro tifosi. Considerata l’abilità di Apple nel creare esperienze utente al top e nel raggiungere i fan ovunque, sarà incredibilmente semplice godersi tutti i match MLS ovunque, sia per i più appassionati sia per gli spettatori casuali.

Ricordiamo che l’applicazione è disponibile su una lunga serie di dispositivi compatibili come iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Apple TV HD, televisori Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL e VIZIO, Amazon Fire TV, Roku devices, console PlayStation e Xbox, Google Chromecast e altro ancora.

