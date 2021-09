La domanda che milioni di italiani si stanno chiedendo in queste settimane: qual è il miglior servizio di connettività per poter godere appieno di un servizio esigente e delicato come lo streaming del calcio in tv? Il campionato è iniziato e, al netto delle difficoltà vissute lato server dall'operatore che si è garantito la Serie A, i buoni risultati ottenuti lato Champions League dimostrano in modo inoppugnabile come con una buona connessione sia possibile godere di un'ottima esperienza anche in streaming. Ma qual è la miglior connessione da questo punto di vista? Quale operatore scegliere? Ookla® ha una risposta chiara in merito: Tiscali.

Ookla® è un operatore indipendente che misura con la propria Speedtest Intelligence® le performance di banda a livello semestrale. Secondo i dati del primo semestre 2021, l'operatore che meglio si è contraddistinto a livello italiano in termini di velocità e affidabilità è proprio Tiscali, svettando rispetto alla concorrenza e dimostrando di poter fornire un servizio all'altezza delle aspettative dei tifosi di tutta Italia.

Tiscali Ultrainternet Fibra

Una valida connessione in fibra è più che sufficiente per una valida esperienza di streaming in tv per seguire la propria squadra del cuore. Tuttavia non tutte le offerte garantiscono medesime performance e medesima stabilità: ecco perché affidarsi all'offerta che ha saputo dimostrarsi più affidabile significa dribblare tutti i possibili colli di bottiglia che possano fermarti uno streaming proprio sul più bello, proprio sul dischetto del calcio di rigore o nel bel mezzo di un'azione pericolosa.

Tiscali Ultrainternet Fibra si gioca la partita con una rete FTTH contraddistinta dal bollino verde, ossia dal marchio di garanzia AGCOM che premia gli operatori che portano una connessione diretta di fibra senza compromessi di altra natura lungo l'infrastruttura. Con 19,95 euro (in offerta qui rispetto ai 27,95 euro di listino) hai tutta la velocità della fibra Tiscali, un modem super Wi-Fi gratuito e l'attivazione inclusa nel prezzo.

Il miglior streaming? Conta il risultato

Il bel gioco è possibile, ma conta il risultato: se il bel gioco lo metterà in campo la tua squadra del cuore, il risultato sarà invece garantito dalla connessione e dalla capacità del modem di gestire con le giuste priorità i flussi di dati veicolati verso la rete di casa. L'offerta Tiscali va dunque giudicata nella sua totalità, partendo dall'incredibile prezzo di soli 19,95 euro al mese per i primi 12 mesi e arrivando alla linea telefonica inclusa che paghi solo quando e se chiami. Un'offerta a tutto tondo per la casa, dunque, che secondo le analisi Ookla ha saputo dimostrarsi quella in grado di rispondere meglio di altre alle esigenze di banda degli italiani.

Il calcio sta per entrare nella fase calda della stagione: si gioca nei gironi di Champions, arrivano i primi scontri diretti nel campionato di Serie A, si delineano le prime gerarchie. Lo streaming sarà protagonista, ma per avere davvero un posto in prima fila bisogna assicurarsi di avere a monte una connessione all'altezza. Una squadra che vuol vincere in campo deve mettere i migliori giocatori: al tifoso non resta che scegliere la miglior connessione. Ookla® ha fatto le proprie analisi e ha scelto Tiscali. L'attivazione di Tiscali Ultrainternet Fibra è completabile online in pochi clic al costo di soli 19,95€ per i primi 12 mesi, un'occasione da non perdere per vivere il il calcio in TV come allo stadio!

In collaborazione con Tiscali