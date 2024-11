Non perdere il calendario dell'Avvento 2024 di LEGO: giù il prezzo

Ecco l’occasione che stavi aspettando per un regalo ai più piccoli: l’offerta di Amazon sul calendario dell’Avvento 2024 di LEGO Friends. Può essere considerato un vero e proprio set, adatto dai 6 anni in su, contenente un totale di 272 pezzi da costruire e con cui giocare. Ci sono anche 5 personaggi (il piccolo Olly, la piccola Paisley e le loro famiglie) e 2 animali domestici (un gatto e un coniglio), per dar vita alle avventure.

LEGO Friends, il calendario dell’Avvento 2024

Non mancano le mini costruzioni nascoste dietro le porticine da aprire, una per ogni giorno che separa dal Natale. Di quali si tratta? Ci sono, ad esempio, una catapulta interattiva per lanciare palle di neve verso il castello, biscotti da cucinare, marshmallow da tostare, una lettera, un albero e molto altro. È un gioco pensato per supportare le abilità socio-emotive dei bambini mentre esplorano le tradizioni natalizie. Ordinalo ora e scopri di più attraverso la scheda completa.

Mettilo nel carrello e acquista il calendario dell’Avvento 2024 di LEGO Friends al prezzo di soli 20,78 euro, lo sconto del 23% è applicato in automatico (quello di listino è 26,99 euro). Se lo compri ora e hai un abbonamento Prime attivo arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.

Allo scoccare della mezzanotte prenderà ufficialmente il via la lunga Settimana del Black Friday su Amazon, che andrà avanti fino al 2 dicembre. Troverai migliaia di articoli scontati, in ogni categoria. Potrai dare uno sguardo alla sezione dedicata sull’e-commerce e tornare su queste pagine, dove ti segnaleremo le migliori occasioni da non perdere.