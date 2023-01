Call My Agent Italia: guardalo ora, anche in streaming

Un’esclusiva di lusso è disponibile da oggi sulle piattaforme Sky, stiamo parlando di Call My Agent: Italia. Non una serie come tutte le altre, ma il remake del cult francese Dix Pour Cent che racconta in modo divertente il dietro le quinte del cinema e del mondo dello spettacolo. In altre parole, i retroscena dello show business, presentati dagli agenti che si occupano di gestire le carriere (e le vite) delle star.

Call My Agent: Italia

Tra i protagonisti troviamo Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze e con Emanuela Fanelli, ai quali si aggiungono guest star del calibro di Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti. Non è sufficiente? Tra gli ospiti speciali compaiono anche Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Dominique Besnehard, Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif e Ivana Spagna. Ecco uno speciale di approfondimento da quasi 15 minuti, da gustare in streaming.

Puoi guardare subito gli episodi iniziali della prima stagione di Call My Agent: Italia, dedicati a Paola Cortellesi e Paolo Sorrentino.

Ricordiamo che Sky sta trasmettendo in queste settimane un’altra grande esclusiva, la serie The Last of Us ispirata all’omonimo videogioco. Anche in questo caso, l’inizio dell’avventura che vede Joel ed Ellie sopravvivere in un mondo post-apocalittico, è già disponibile per la visione.

